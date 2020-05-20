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Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi arasında yapılan görüşmelerin sonuçlarını açıkladı

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Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi arasında yapılan görüşmelerin sonuçlarını açıkladı
Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi arasında yapılan görüşmelerin sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 21 Mayıs tarihinden itibaren 21 federasyon ile dağcılık ve yürüyüş sporları  ile uğraşanlara bireysel branşlarda temassız antremanlara başlama izni verildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Spor Dairesi ile tüm konuların ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti ve şunları kaydetti;

“Bilindiği üzere Bakanlar Kurulumuz 18 Mayıs günü yaptığı toplantıda bireysel spor branşlarının faaliyete başlama şartlarını ve zamanını belirlemek üzere Sağlık Bakanlığını yetkilendirmişti. Bakanlığımız ile Spor Dairesi arasında bugün yapılan toplantı sonrasında şu branşlara izin verilmesini karara bağlamış bulunuyoruz;

Avcılık

Atıcılık

Atletizm

Badminton

Binicilik

Bisiklet

Cimnastik

Kick Boks

Taekwondo judo karete

Masa tenisi

Tenis

Satranç

Okçuluk

Darts

Bocce ve  oryantiring

Golf

Yelken motor kürek

Bilardo

Triatlon

Futbol tenisi

Yüzme

Dağcılık

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