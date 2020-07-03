Bakan Pilli: Şartlara göre tedbirler artırılabilir

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yüksek riskli ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karantinasız giriş kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasıyla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’ne yaptığı ara emri başvurusunun duruşmasını takip eden Sağlık Bakanı Ali Pilli mahkeme çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

Açılım sürecindeki gelişmeleri değerlendiren Ali Pilli, kendisinin hem şahıs olarak hem de Sağlık Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğüne her zaman inandığını belirterek, yasaların emrettiği herşeye uymaya devam edeceklerini söyledi.

Alınan kararlara halkın uyması ile de bugüne kadar belli bir seviyeye gelindiğini kaydeden Bakan Pilli, açılım sürecinde ön planda halkın sağlığının yer aldığını; bunun yanında ülke ekonomisi ve sosyal yaşamının da önemli olduğunu söyledi.

1 Temmuz’dan itibaren açılıma gidildiğini anımsatan Pilli, birkaç vakanın mutlaka çıkacağını bildiklerini bu yüzden de tedbirleri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini vurguladı.

Şartlara göre tedbirlerin artırılabileceğini söyleyen Pilli, ülkeye yeni gelen kişilere ve vakalara yönelik alınan tedbirler hakkında bilgi de verdi.

Yapılan uygulamaların toplumun sağlığı için olduğuna dikkati çeken Pilli, önemli olanın riski en aza indirmek olduğunu kendilerinin de bunu yaptığını söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, çıkan vakaların topluma dağılmaması gerektiğini belirterek, toplumun sağlığı için çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Sağlık Bakanı Pilli bir soru üzerine A, B ve C gruplarının Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayanarak belirlendiğini kaydederek Türkiye Cumhuriyeti’nin şu an B kategorisinde olduğunu ve gelenlere gerekli testlerin yapıldığını ve mümkün olduğu kadar riskin en asgariye indirilmesinin çalışıldığını söyledi.

Yurt dışından gelen ve pozitif olan son 2 vaka konusunda da bilgi veren Bakan Pilli, bir yolcunun zaten C grubu ülkeden geldiğinden karantinaya tabi tutulduğunu, diğer yolcunun da B kategorisindeki Türkiye’den geldiğini anlattı.

“Pozitif vakaların belirtisi var mı?” sorusu üzerine Bakan Pilli, söz konusu üç kişinin belirtisi olmadığını, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Önemli olanın halkın sağlığı olduğunu yineleyen Pilli, ilelebet kapalı kalınamayacağını dünyanın açılmaya başladığına iaşaret etti.

Kendilerinin Sağlık Bakanlığı olarak halkın sağlığı için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Pilli, halkın tedirgin olmamasını ancak kurallara uymasını istedi.

Bakan Pilli, “Maske takarsak, sosyal mesafeyi korur, hijyen kurallarına uyarsak riski yüzde 90 azaltmış oluruz. Ben bu kurallara uyarsak bulaş olacağını sanmıyorum” dedi.

Pandemi hastanesi konusunda da konuşan Sağlık Bakanı, Çin’de ilk vakanın görüldüğü Aralık 2019’dan beri bu hastanenin yapılması gerektiğini dile getirdiğini anımsattı.

Pilli, “Bunu söyleyen, isteyen biri olarak pandemi hastanemizin olmaması beni çok üzüyor ama şöyle bir gerçek de var ki pandemi hastanemizin olmaması sağlık sistemimizin olası bir salgına hazırlıklı olmadığı anlamına gelmiyor. Yatak sayımız artırıldı, cihazlar hazır, personel güçlendirildi. Test sayımız çoğaltıldı. 100’lerden binlere çıktı” dedi.

Kitler konusunda bir sıkıntı olmadığını belirten Bakan Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki DNA Laboratuvarının personel kapasitesinin artırıldığını kaydetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pandemi tedavisi yapılan bölüm konusunda bilgi veren Pilli, tedavilerin nöroloji ve üroloji olarak belirlenen bölümde sürdüğünü, Ayaktan Tanı Merkezi’nin de bu amaç için ayrıldığını anlattı.

Sağlık Bakanı Pilli, semptomsuz olan ve tedavi gerektirmeyen pozitif vakalar için otel ayrıldığını, temaslıların da otelde takip edildiğini söyledi.

Bakan Pilli, bir hastanenin pandemi hastanesine dönüştürülmesi için de çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden alınan hastane konusunda da açıklama yapan Pilli, bir hafta içinde burası için ihaleye çıkılacağını kaydederek, ülkeye modern bir hastane kazandırılacağını söyledi.

Güzelyurt Hastanesi’nin ihalesinin tamamlandığını, bir hafta içinde inşaatına başlanacağını açıklayan Sağlık Bakanı, AMATEM’in temellerinin de geçtiğimiz haftalarda atıldığını anımsattı.

Lefkoşa’ya yeni bir hastane yapılması gerektiğini de belirten Pilli, Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında sağlığa 2 buçuk milyon ayrıldığını, TC Sağlık Bakanlığı ile KKTC Sağlık Bakanlığının istişare içinde olduğunu, başkente yapılacak hastanenin yatak sayısını 600’e çıkardıklarını söyledi.

Bakan Pilli, “Çalışmalar sürüyor inşallah yeni hastanemizin temeli 2020’de atılır” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yüksek riskli ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karantinasız giriş kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasıyla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’ne yaptığı ara emri başvurusunun duruşması 6 Temmuz Pazartesi’ne ertelendi.