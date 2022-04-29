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Bakan Pilli, TC Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı uzman heyetle görüştü

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi sağlıkta da her zaman KKTC2nin yanında  olduğunu belirleten Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadelede desteklerini esirgemediklerini vurguladı. 
Bakan Pilli, TC Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı uzman heyetle görüştü

Sağlık Bakanı  Ali Pilli, TC ile KKTC arasında 2008 yılında imzalanan sağlık alanında iş birliğine ilişkin protokolün güncellenmesi ve yenilenmesi konusunda iş birliği çalışmalarını yapmak üzere KKTC’de bulunan TC Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı uzman heyetle görüştü. 


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi sağlıkta da her zaman KKTC2nin yanında  olduğunu belirleten Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadelede desteklerini esirgemediklerini vurguladı. 


Bakan Pilli, bu zor dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla Acil Durum Hastanesi’nin ülkeye kazandırıldığını, yapılan desteklerle ülkede pandemi yönetiminde başarılı sonuçlara ulaşıldığını kaydetti. 


Sağlıkta alt yapı konusunda bir takım eksiklikler bulunduğuna işaret eden Bakan Pilli, Lefkoşa’da 500 yataklı yeni hastanenin yapımı, yarım kalan Girne Hastanesi, Güzelyurt Hastanesi ve AMATEM binasının tamamlanmasıyla sağlıkta önemli bir gelişim sağlanabileceğini söyledi. 


Heyetin aralarında bulunmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Pilli, bu vesile ile bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca’ya teşekkür ettiğini, iki ülke arasında sağlık alanında devam eden iş birliğinin geleceğe yönelik yeni projelerle süreceğini ifade etti.

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