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Bakan Pilli Toplam 1043 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı, bir kişi taburcu edildi

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1043 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli Toplam 1043 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı, bir kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1043 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

 

15 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1043

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 50.333

Toplam Vaka Sayısı- 117

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 105

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 8

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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