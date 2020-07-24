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SON DAKİKAToplam 1150 test yapıldı, pozitif vaka yok

Bakan Pilli: Toplam 1150 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı

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Bakan Pilli: Toplam 1150 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı
Bakan Pilli: Toplam 1150 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1150 olduğunu,   pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

24 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 61.878

Toplam Vaka Sayısı- 131

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 18

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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