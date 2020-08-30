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SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1263 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli: Toplam 1263 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1263 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli: Toplam 1263 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1263 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını açıkladı.

Son 24 saat içerisinde yapılan yapılan rastgele testlerin sonuncunda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını belirten Bakan Pilli, ülke genelinde testlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

30  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1263

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 119.063

Toplam Vaka Sayısı- 322

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 225

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 93

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 17

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 76

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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