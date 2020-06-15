  • BIST 109.555
  • Altın 378,957
  • Dolar 6,8439
  • Euro 7,7145
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Bakan Pilli: "Toplam 127 test yapıldı, pozitif vaka yok"

» »
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 127 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli: "Toplam 127 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 127 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

15 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 127   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.895 

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli:“Bu kişiler karantinadan çıkmışsa, bunun sorumluluğu hükümettedir, araştıracağız”15 Haziran 2020 Pazartesi 15:49
  • Kıbrıs Türk Sanayi Odası: “Ülke ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması için acilen bir yol haritası oluşturulmalı”15 Haziran 2020 Pazartesi 15:46
  • Gürcafer: "Getirebilmek için çok çaba sarf ettik.. Çok üzüldük"15 Haziran 2020 Pazartesi 15:43
  • BKP Genel Başkanı İzcan: “Bu toplum yalan ve yalancılardan bıkıp usanmıştır”15 Haziran 2020 Pazartesi 15:37
  • Özel uçakla KKTC'ye gelişin sebebi neydi?15 Haziran 2020 Pazartesi 15:31
  • Sendikal Platform: UBP-HP hükümeti derhal istifa etmelidir15 Haziran 2020 Pazartesi 15:27
  • “Bizi siyasi çatışmalara kimse itmesin”15 Haziran 2020 Pazartesi 15:26
  • Pegasus, KKTC uçuşlarına başlıyor...Tarihler açıklandı15 Haziran 2020 Pazartesi 15:16
  • Sosyal Adalet Hareketi, ilgilileri istifaya çağırdı15 Haziran 2020 Pazartesi 13:55
  • Özersay: ülkeye gelenlerle ilgili bir bakanlar kurulu kararı yoktu15 Haziran 2020 Pazartesi 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti