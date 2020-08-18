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SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1695 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi "

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Bakan Pilli: "Toplam 1695 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi "
Bakan Pilli: "Toplam 1695 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi "

Bakan Pilli: "Toplam 1695 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2412 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

18 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1695

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 99.932

Toplam Vaka Sayısı: 230

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 154

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 72

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

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