Bakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1866 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören bir vakanın servise alındığını kaydetti. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.

24 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 186

6 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen vakalar – 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2

Yerel vakalar -2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 162.027

Toplam Vaka Sayısı- 732

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 521

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 207

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 34

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 172

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1