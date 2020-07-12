Bakan Pilli: "Toplam 743 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 743 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
12 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 743
Bugün saptanan Pozitif Vaka: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 47.657
Toplam Vaka Sayısı: 115
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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