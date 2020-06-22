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Bakan Pilli: "Toplam 76 test yapıldı, pozitif vaka yok"

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 76 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli: "Toplam 76 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 76 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

22 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 76    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 36.084  

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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