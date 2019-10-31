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Bakan Pilli, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, İstanbul temasları çerçevesinde, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.
Bakan Pilli, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi

TC Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde "6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı" ile "HIMSS'19 Eurasia-Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"nın açılışlarına katılarak konuşma gerçekleştiren Bakan Pilli, TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile de görüştü.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede Lefkoşa’ya yapılacak yeni hastane projesi, otomasyon konusunda yapılacak çalışmalar ele alındı.

Anavatan Türkiye’nin desteği ile KKTC’de özellikle sağlık alanında önemli bir yol kat edeceklerine inandıklarını belirten Bakan Pilli, Lefkoşa’ya yeni bir hastane yapılması konusunun olmazsa olmazları olduğunu söyledi.  

TC Sağlık Bakanlığı olarak birçok yeni projeye imza attıklarını belirten Bakan Koca da, KKTC’nin de bu gelişmelerden yararlanması gerektiğini, sağlık alanında yapılacak yeni yatırımlar ve projeler konusunda her zaman destek olmaya hazır olduklarını vurguladı.

Bakan Pilli’ye temaslarında Bakanlık Müsteşarı Mustafa Akçaba ve Özel Kalem Müdürü Cemal Kuyucu eşlik etti.

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