Bakan Pilli: Vakaların gizliliği söz konusu değil

Bakan Pilli, bu süreçte psikolojik destek alıp almadığı konusunda yanıt vererek, bu süreçte sıkıntıya girdiğini, geceleri uyuyamadığını, rüyalarında dahi Covid-19 mücadelesinin olduğunu açıkladı.

Sabahlara kadar uyuyamadığını belirten Bakan Pilli, sürekli tüm dünyadaki bilim adamlarını takip ettiğini, 35 yıldır bu meslekte olan bir doktor olarak, bu açıklamaların önemli olduğunu kaydetti.

Pilli, Covid-19 mücadelesindeki başarının KKTC’ye ait olduğunu, hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın doğru kararları, sağlık çalışanlarının özverisi ve halkın desteği ile sağlandığını ifade etti.

Önümüzdeki günlerde açılan sektörlere yeniden tarama yapılabileceğini belirten Bakan Pilli, ülke genelinde testlerin artması ya da çoğalmasına zaman içinde karar verileceğini söyledi.

Vakaların toplumdan saklandığı yorumlarına da açıklık getiren Bakan Pilli, vakaların gizlenmesinin söz konusu olamayacağını, sakladığım gibi bir durum ortaya çıkarsa mesleği bırakırım dedi.

Pilli, ülkemizde henüz 2. dalga yaşanmadığını konusuna da değinerek dünyada Covid-19’un bitmediğini, herkesin Covid-19 olacağını düşünerek tedbirlerin elden bırakılmaması ve kurallara uyulması gerektiğini, bazı yerlerde tedbirlerin bırakıldığını gözlemlediğini, bunun yanlış bir tutum olduğunu kaydetti.