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Bakan Pilli:Toplam 1021 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı

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Bakan Pilli:Toplam 1021 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı
Bakan Pilli:Toplam 1021 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1021 olduğunu,   pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

26Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1021

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 64.028

Toplam Vaka Sayısı- 133

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 20

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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