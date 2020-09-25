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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1046 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli:Toplam 1046 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi

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Bakan Pilli:Toplam 1046 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi
Bakan Pilli:Toplam 1046 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1046 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

 

Bakan Pilli, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

 

25 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1046

 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

 

Ülke dışından gelen vakalar – yok

 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2

 

Yerel vakalar -1

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-24

 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 163.073

 

Toplam Vaka Sayısı- 735

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 545

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 186

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 33

 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 152

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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