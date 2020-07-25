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SON DAKİKAToplam 1150 test yapıldı, pozitif vaka yok

Bakan Pilli:Toplam 1179 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1179 olduğunu,  2 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli:Toplam 1179 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1179 olduğunu,  2 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif olan vakalardan birinin hava yolu diğerinin ise deniz yolu ile ülkemize geldiğini, temaslı takiplerinin Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapıldığını, vakaların tedavilerine başlandığını, gözetim altında olduklarını söyledi.

25 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1179

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 63.057

Toplam Vaka Sayısı- 133

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 20

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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