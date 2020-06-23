Bakan Pilli:Toplam 126 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 126 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

23 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 126 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 36.210 Toplam Vaka Sayısı- 108 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

