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Bakan Pilli:Toplam 126 test yapıldı, pozitif vaka yok

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Bakan Pilli:Toplam 126 test yapıldı, pozitif vaka yok
Bakan Pilli:Toplam 126 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 126 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

23  Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 126 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 36.210 Toplam Vaka Sayısı- 108 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
 

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