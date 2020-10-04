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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1335 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli:Toplam 1335 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1335 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını , 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli:Toplam 1335 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1335 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını , 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, diğer kişinin ise daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu belirtti. 4 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1335

Bugün saptananPozitif Vaka Sayısı: 2

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar – yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-16

 Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

 Yapılan Toplam Test Sayısı- 174.479

 Toplam Vaka Sayısı- 772

 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 721

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 47

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 36

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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