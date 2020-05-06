Bakan Pilli:Toplam 1355 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1355 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, dün ileri tetkik yapılacağı açıklanan 10 kişi ve bir gün önce yine ileri tetkik yapılacağı belirtilen 1 kişi ile birlikte 11 kişinin sonuçlarının negatif olduğunu, bugün yapılan testler arasından 21 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid -19 testlerinin 11 Mayıs’ta faaliyete geçecek ve yerinde teslim ve paket servis yapacak olan restoran ve büfelerin çalışanlarına yapıldığını kaydetti.

Bakan Pilli, önümüzdeki ilk 15 günün önemine dikkat çekerek covid – 19 savaşının henüz bitmediğini ,kurallara uymanın hayati önem taşıdığını,” önlemlerini al güvende kal sloganıyla ” hayatımızı devam ettirmemiz gerektiğini kaydetti.