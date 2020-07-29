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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 857 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:Toplam 1443 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

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Bakan Pilli:Toplam 1443 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı
Bakan Pilli:Toplam 1443 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1443 olduğunu, 4  pozitif vakaya  rastlandığını  açıkladı.

Bakan Pilli, 3 pozitif vakanın  hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın ise karantina da gözetim altında olan bir hastanın temaslısı olduğunu,  Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

29 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1443       

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 67.719    

Toplam Vaka Sayısı- 142   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 111

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 27         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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