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Bakan Pilli:Toplam 1560 test yapıldı, pozitif vaka yok

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Bakan Pilli:Toplam 1560 test yapıldı, pozitif vaka yok
Bakan Pilli:Toplam 1560 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1560 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına ,  

Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi. 

 

Bakan Pilli’nin , 13  Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1560  
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı-Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-Yok  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 27.633 
Toplam Vaka Sayısı- 108 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- Yok  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- Yok

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