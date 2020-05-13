Bakan Pilli:Toplam 1560 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1560 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına ,
Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.
Bakan Pilli’nin , 13 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1560
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı-Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 27.633
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- Yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- Yok
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