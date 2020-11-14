Bakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1621 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
14 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1621
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
Ülke dışından gelen vakalar – 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar – 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 243.786
Toplam Vaka Sayısı- 994 İyileşip
Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 943
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 46
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 7
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 39 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.