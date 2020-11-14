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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1621 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
Bakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1621 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

14 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1621

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

Ülke dışından gelen vakalar –  2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar – 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 243.786

Toplam Vaka Sayısı- 994 İyileşip

Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 943

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 46

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 7

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 39 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 

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