Bakan Pilli:Toplam 1723 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1723 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 4 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını açıkladı.
28 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1723
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 116.383
Toplam Vaka Sayısı- 311
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 211
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 96
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 18
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 78
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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