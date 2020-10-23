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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

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Bakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi
Bakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2051 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, 10 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

23 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2051

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11

Ülke dışından gelen vakalar –

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 1

Yerel vakalar – 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 208.677

Toplam Vaka Sayısı- 885

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 814

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 66

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 22

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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