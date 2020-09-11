Bakan Pilli:Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2341 olduğunu, 25 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
11 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2341
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen vakalar – 5
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -11
Yerel vakalar -9
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 138.030
Toplam Vaka Sayısı- 541
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 321
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 216
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 97
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 119
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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