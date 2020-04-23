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Bakan Pilli:Toplam 352 test yapıldı yeni vaka yok

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Bakan Pilli:Toplam 352 test yapıldı yeni vaka yok
Bakan Pilli:Toplam 352 test yapıldı yeni vaka yok

Bakan Pilli:Toplam 352 test yapıldı yeni vaka yok 

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, bugün yapılan test sayısının 352 olduğunu yeni bir vakaya rastlanmadığı açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid -19  testlerinin Mağusa Belediyesi ve İskele Belediyesi çalışanları, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniği ve Mağusa Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklinigine giden vakalar, Güneş Residance’da gözlem altında kalan kişiler ve pozitif çıkan vakaların genişletilmiş temas çevrelerine yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli’nin , 23 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün yapılan test sayısı: 352

Pozitif vaka sayısı: 0

Taburcu edilen  hasta  sayısı: Yok

Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 0

Toplam yapılan test sayısı: 7877

Toplam pozitif vaka sayısı: 108

Tedavisi süren hasta sayısı: 17

Toplam kaybedilen hasta  sayısı: 4

Toplam iyileşen hasta sayısı: 87

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