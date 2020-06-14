  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Bakan Pilli:Toplam 38 test yapıldı, pozitif vaka yok

» »
Bakan Pilli:Toplam 38 test yapıldı, pozitif vaka yok
Bakan Pilli:Toplam 38 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 38 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

14 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 38

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.768

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siber’den ‘özel izinli’ girişlere tepki14 Haziran 2020 Pazar 16:51
  • Erhürman:Yönetmeyi bırakın, yönetir gibi yapmayı dahi beceremiyorsunuz!14 Haziran 2020 Pazar 16:37
  • Bakanlar Kurulu PCR testi ihtiyacı duymaksızın Marina inşaatı için ekip gelmesine izin verebiliyor14 Haziran 2020 Pazar 16:26
  • Sağlık Bakanı Pilli: "Covıd-19 hastalarının ambulans uçakla türkiye'ye götürüldüğü haberi doğru değil"14 Haziran 2020 Pazar 16:22
  • Lıons Kulüplerinden Onkoloji Bölümündeki Çocuklara Destek…14 Haziran 2020 Pazar 16:20
  • Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak… Özel Gündemde Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi Var14 Haziran 2020 Pazar 16:20
  • Taçoy: İkinci dalga olasılığında kapatma olmayacak14 Haziran 2020 Pazar 15:39
  • “KKTC’ye gelen kişilerin halkın arasına karışması söz konusu değil”14 Haziran 2020 Pazar 15:36
  • KKTC’ye girişler nasıl olacak? alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı14 Haziran 2020 Pazar 15:31
  • Derinya çöplük bölgesindeki yangında ağaçlar ve sulama sistemleri yandı14 Haziran 2020 Pazar 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti