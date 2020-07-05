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Bakan Pilli:Toplam 664 test yapıldı,pozitif vakaya rastlanmadı

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Bakan Pilli:Toplam 664 test yapıldı,pozitif vakaya rastlanmadı
Bakan Pilli:Toplam 664 test yapıldı,pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 664  olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, halkımızın kurallara uyması gerektiğini bir kez daha yineleyerek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini, özellikle 65 yaş üzerinde olanların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durması ve kendilerini koruması gerektiğini vurguladı. 

5  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 664    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 41.653 

Toplam Vaka Sayısı- 113

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 5

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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