Bakan Pilli:Toplam 779 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 779 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 779 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

27 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 779 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5 Ülke dışından gelen vakalar – 1 Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2 Yerel vakalar -2 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10 Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 164.817 Toplam Vaka Sayısı- 746 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 587 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 155 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 27 Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 128 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok