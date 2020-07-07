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Bakan Pilli:Toplam 991 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 991 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli:Toplam 991 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 991 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

 

7 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 991

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 43.826

Toplam Vaka Sayısı- 113

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 5

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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