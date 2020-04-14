Bakan Pilli:Vakalarda artış yok diye rehavete kapılmayalım, kurallara uyalım

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 14 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saat içerisinde yapılan test sayısının 162 olduğunu belirten Bakan Pilli, bugün herhangi bir vaka tespit edilmediğini, iyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısının 4 olduğunu açıkladı. Covid -19 ile ilgili genel durumla birlikte halka çağrıda bulunan Bakan Pilli, vakalarda artış olmaması nedeniyle rehavete kapılmadan kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekti.