Bakan Şahali: Narenciyede dönüştürücü adımları atmak temel vazifemiz

Bakan Şahali,narenciyede hasat sezonunun sonuna yaklaşılması nedeniyle Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecileri Ltd.’e (CYPFRUVEX) ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Cypfruvex yöneticilerinden bu yıl ki hasatla ilgili bilgi alan Bakan Şahali, daha sonra Cypfruvex Paketleme Tesisi, Meysan Konsantre Tesisi ve Kıbrıs Narenciye Üreticileri Ltd. Narenciiye Paketleme Tesisinde incelemelerde bulundu.

Bakan Şahali’ye incelemeleri sırasında Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, Lefke milletvekili Salahi Şahiner ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Sınay eşlik etti. Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Olgu, Şahali’ye yapılan çalışmalar hakkında yerinde bilgi verdi.

Şahali, incelemeleri sırasında Cypfruvex Paketleme Tesisi çalışanlarıyla da biraraya geldi.



CANGİL: ÜRETCİLER CYPFRUVEX’E GÜVENDİ

Cypfruvex Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Cangil, Cypfruvex olarak bu yıl limon, greyfurt, mandora ve valencia olmak üzere toplamda 21 ton ürün aldıklarını söyledi.

Valencia portakalın hazır olana kadar diğer ürünleri işleyip, hazırladıklarını kaydeden Cangil, mandoranın ödemesi hariç, diğer tüm ödemeleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yaptıkları hesaplara göre toplam 16 milyon TL’lik bedelinin 10 milyon TL’sini ödediklerini belirten Abdullah Cangil, bu nedenle de bu yıl üreticilerin kendilerine güven duyarak, ürünlerini Cypfruvex’e vermeyi bir avantaj olarak gördüklerini dile getirdi.

“Biz bu işlemleri yaparken ürün bedellerini en yüksek fiyattan almayı öngördük” diye konuşan Cangil, Cypfruvex’de çalışanların maaş, diğer ücretler ve sosyal katkılarını harfiyen yerine getirdiklerini ifade etti.

Cypfruvex’in üreticiye yönelik taahhütlerinin çok önemli bir kısmını yerine getirmiş durumda olduğunu aktaran Abdullah Cangil, ellerinde yaklaşık 3 bin ton Valencia portakal kaldığını, bu miktarı da Mayıs ortasında tamamlayıp, sezonu kapatacaklarını kaydetti.



ŞAHALİ: “GEÇMİŞTE SORUNLARLA ANILAN CYPFRUVEX’İN, AN İTİBARIYLA ÜRETİCİ GÖZÜNDEKİ İTİBARI OLDUKÇA YÜKSELDİ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, üreticilerle yaptığı görüşmede, üreticilerin Cypfruvex’e ihtiyaç duyduğunu gördüğünü söyledi.

Üreticilerin Cypfruvex’i daha da güçlenmesini ve daha geniş bir operasyon yürütüyor olmasını samimiyetle beklediğini ifade eden Şahali, bunun bir kamu kurumu olan Cypfruvex’in üreticiye ne kadar gerekli olduğunun anlaşılması bakımından çok anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekti.

Bakan Şahali, geçmişte sıklıkla sorunlarla anılan Cypfruvex’in an itibarıyla üretici nezdindeki itibarının son derece yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Cypfruvex’in bir kamu kurumu olması hasebiyle narenciye sektöründeki trendleri belirleyen bir misyona sahip olduğunun altını çizen Şahali, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bunun ötesinde Cypfurex’in sahip olduğu kaynaklar sektörün diğer paydaşları tarafından da kullanılmakta ve üretilen ürünlerin pazarlanması amacıyla değerlendirilmektedir. Bizim tüm gayretimiz narenciyede hasat mevsimi diye bir kavramın ortadan kaldırılması ve en azından yılın önemli bir kısmı boyunca devam edecek bir hasat ihtimali ortaya çıkaracak ürün deseninin sağlanmasıdır. Bu hem üretici açısından hem de üretimden kaynaklanacak istihdamın geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle gerek Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın sahip olduğu imkânların bu çerçevede değerlendirilmesi, gerekse de üretici örgütleriyle birlikte konuyu enine boyuna değerlendirerek hasat mevsimini uzatacak istihdam ihtimalini disiplinli bir biçimde, çalışanların sosyal güvenlik ve menfaatlerini gözeterek geliştirecek bir yaklaşım için gayret içerisinde olacağız”.

“CYPFRUEX’İN MİSYONU SON DERECE ÖNEMLİDİR

Bu yıl narenciyede mevsimin sağladığı avantajın çok iyi değerlendirildiğini işaret eden Erkut Şahali, narenciye sektörünün, hem ülkede yağışların çok olması hem de ihraç pazarlarımızda beklenenden düşük rekoltelerin yaşanması nedeniyle yüzünün geçmiş yıllara oranla daha bir güler pozisyonda olduğunu söyledi.

Narenciyeyi gerekli dönüştürücü adımları atarak mevsimden ve ihraç pazarlarının durumundan bağımsız bir biçimde sürekli üretilen, sürekli satılabilen halde tutmanın kendilerinin en temel vazifesi olduğuna vurgu yapan Şahali, bu çerçevede ihracatçı kuruluşlar ve özellikle de bir kamu kurumu olan Cypfruvex’in misyonunun son derece önemli olduğunu açıkladı.

Bakan Şahali, Cypfruvex’in günümüzdeki özerk yapısını koruyabileceği güvencelere kavuşturulmasına ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı ve konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Üreticilerin profesyonel yöneticilerle birlikte kendi ürünlerini pazarlayacakları bir yaklaşımla Cypfruvex’i tekrardan dönüştürmelerine acilen ihtiyaç vardır. Çünkü Cypfruvex’in geçmişi pek çok başarı öyküsüyle doludur ama pek çok olumsuzlukla da birlikte bu geçmiş oluşmuştur. Bu olumsuzlukların yeniden yaşanmaması için umalım ki bu yıl iyi bir başlangıç olsun. Son derece önemli bir görevi kurumu dönüştürerek yapısal anlamda güçlendirerek başarıyorsunuz. Bize de düşen sizin ilerlediğiniz bu yolu daha güvenli ve geriye dönüş ihtimallerini zayıflatacak şekilde açık tutmaktır. Emeğiniz için teşekkür ederim”.