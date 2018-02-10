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Bakan Şahali, trafik kazası geçirdi

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Bakan Şahali, trafik kazası geçirdi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza saat 03:15 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde MG 503 plakalı salon aracı Gazimağusa istikametine doğru kullanan Gazimağusa’da sakin 44 yaşındaki ŞAHALİ’nin, Korkuteli kavşağına 500 metre kala direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre sağ tarafında bulunan orta refüje girip orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine aracının ön kısmı ile çarparak karşı şeride geçip yol içerisinde 2 takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ŞAHALİ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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