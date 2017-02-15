Bakan Saner, TBK Gaziler Derneği heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, Adil Çümen başkanlığındaki Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği temsilcilerini kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasına göre, Bakan Saner, kabulde, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği üyeleri ile bir araya gelmekten mutluk duyduğunu ifade etti.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkı için önemine vurgu yapan Saner, "bugün hala daha iki toplumlu görüşmelerde “güvenlik’’ ve “garanti’’ konuları kırmızı çizgilerimiz ise Anavatanımızın ve siz değerli gazilerimizin sayesindedir. Kıbrıs’ta mutlak barışın sağlanması adına hepinize teşekkür ederim" dedi.

Rum Temsilciler Meclisi’nin aldığı Enosis Plebisiti’ni kutlama kararını şiddetle kınadığını belirten Saner, "Rumlar 1950 plebisitini hatırlatarak gelmiş oldukları noktada hiçbir şeyin değişmediğini ve Barışın bu adaya gelmesini kimin isteyip, kimin istemediğini bir kez daha göstermiştir" şeklinde konuştu.

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Adil Çümen ise, göreve gelen yeni yönetim kurulu üyeleriyle Saner’e nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Çümen, Kıbrıs konusu gündeme geldiğinde “KKTC”, “egemenlik” ve “garantörler” konularında taviz vermelerinin söz konusu olamayacağını ifade ederek, “Anavatanla sizin yanınızdayız, bu toprakları kan ve terle aldık taviz vermeyiz” dedi.