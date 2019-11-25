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Bakan Selçuk: Şiddet gören kadınlar için adli destek birimleri oluşturulacak

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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddet gören kadınlar için adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturulacağını söyledi.
Bakan Selçuk: Şiddet gören kadınlar için adli destek birimleri oluşturulacak

Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına yaptığı konuşmada, "Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. (Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair) 6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek." dedi.

Kadına şiddetle mücadelede "Öfke Kontrol Programları yürütececeklerini vurgulayan Selçuk ayrıca "Eğitimin her kademesinde müfredatı güncelleyeceğiz" diye konuştu.

Selçuk, "6284 sayılı Kanun uygulamasının değerlendirilmesine yönelik yeni bir araştırma yapacağız." derken, "aaştırma sonuçları ışığında, kanuna ilişkin değişiklik önerileri ve alt düzenlemelere dair ortak çalışma yürüteceklerini" de söyledi.

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