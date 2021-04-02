Bakan Selçuk'tan 'koronavirüs meslek hastalığı olsun' talebine yanıt: Evde hastalananlar var

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında bütün memur konfederasyonları ek zam isterken hükümet talebi görmezden geldi.

Öte yandan sağlık çalışanları için koronavirüsün illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi taleplerine ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, "Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim" karşılığını verdiği ifade edildi.

KPDK toplantısından öne çıkanlar şu şekilde:

Bütün konfederasyonlar geçen yıl için yüzde 4+4, bu yıl için de yüzde 3+3 olan zam oranlarının enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekerek seyyanan zam talep etti. Ancak Selçuk konfederasyonların ek zam talebi konusunda herhangi bir şey söylemedi.

KESK Mali Sekreteri Elif Çuhadar, Kovid -19’un sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istedi. Selçuk ise 'illiyet bağı' kurulan her talebin kabul edildiğini, yasada da bu yönde bir düzenleme olduğunu söyledi.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nda değişiklik yapılması, grevli toplusözleşme hakkı tanınması konusunda da talepler dile getirildi. Ancak bu konuda da iktidardan bir yanıt alınamadı.