  • BIST 10464.12
  • Altın 2407.324
  • Dolar 32.171
  • Euro 34.9301
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı

»
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, en kötüsünün geride kaldığını belirterek, "Dezenflasyon sürecine giriyoruz. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek." dedi.
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Şimşek, "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek.

Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak.

Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek.

Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor: Doğu Akdeniz ve Yunanistan konusu da masada28 Mayıs 2024 Salı 12:26
  • Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu23 Mayıs 2024 Perşembe 15:18
  • Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu19 Mayıs 2024 Pazar 15:36
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis bugün Türkiye'ye geliyor13 Mayıs 2024 Pazartesi 08:30
  • Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği11 Mayıs 2024 Cumartesi 16:11
  • Ege’de aslan balığı tehdidi11 Mayıs 2024 Cumartesi 15:57
  • Türkiye'de iki tekstil devi konkordato talep etti!09 Mayıs 2024 Perşembe 09:47
  • "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeyi aradı08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:58
  • Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya'dan İsrail - Gazze açıklaması: Hamas biziz, biz Hamas'ız!08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:32
  • Harmancı, İmamoğlu ile bir araya geldi08 Mayıs 2024 Çarşamba 08:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti