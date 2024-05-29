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Bakan Şimşek: Enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor

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Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor. Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz" dedi. Şimşek, ihtiyaç duyulması halinde likiditeyi çekmek için borçlanacaklarını belirtti.
Bakan Şimşek: Enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde açıklamalarda bulundu.

Fiyat istikrarı önceliğine vurgu yapan Şimşek, enflasyonda geçiş döneminin sona erdiğini belirterek, "Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Eylülde inanıyorum ki 40'lı rakamları görebiliriz." dedi.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Enflasyon en kötü vergileme yöntemidir. Türkiye'nin şu anda tek önceliği var, o da fiyat istikrarı.

Enflasyonun tek hanelere indirilmesi çok ciddi bir iş, zaman, kararlılık ve sabır gerektiriyor.

Enflasyonun şok öncesi düzeye indirilmesi ortalama 3,4 yıl alıyor.

"GEREKİRSE LİKİDİTEYİ ÇEKMEK İÇİN BORÇLANACAĞIZ"

Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor, çok iyi bir ekibimiz var,

Merkez Bankamız bütün araçları kullanıyor, sonuç alacağımıza inanıyorum.

Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa, Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Biz dönem dönem yaparız.

"ENFLASYONDA PATİKAYA OTURUYORUZ"

Aylık enflasyonda tekrar bir patikaya oturuyoruz.

Bizim hedeflerimize yakın bir patika, piyasa henüz o noktada değil.

Biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz; gerektiğinde ilave adımlar da atılacak.

"VERGİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Vergi muafiyet ve istisna çalışmalarımız devam ediyor, bir noktaya getirdik. Vergi adalet ve etkinlik paketi çalışmalarımız devam ediyor.

Kayıt dışı ile mücadele için eylem planı açıklamayacağız, fiilen mücadele yürüteceğiz.

CARİ AÇIK HEDEFİ

Cari açık bu sene çok büyük ihtimalle milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına düşecek. Mayıs ayı itibarıyla muhtemelen oradayız.

Hedefimiz cari açığı kalıcı şekilde yüzde 2,5 altına çekmek.

Enflasyon beklentilerinde iyileşme var, henüz tam bizim hedeflerimize paralel bir noktada değil. Tabiki öyle olacak. Beklentiler geçmişe göre şekilleniyor. Önümüzdeki aylarda enflasyon düşünce beklentilerin hedeflere yakınsadığını göreceğiz.

CARRY TRADE ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Önümüzdeki üç yılda Dünya Bankası ve benzeri bankalardan en az 60 milyar dolarlık şu an için Türkiye'ye taahhüt edilmiş kaynak var.

Bu kaynağa "carry trade" diyemezsiniz, bu kaynağa "sıcak para" diyemezsiniz.

Eleştirileri saygıyla karşılıyor, değer veriyoruz ama bu program çalışıyor.

Biz kur korumalı mevduattan çıkacağız, biraz zaman alabilir ama çok iyi bir yoldayız.

REZERVLERDE SON DURUM

Mevduatlardaki artış beklediğimizden iyi.

Çok yakında swap hariç pozitif rezerv noktasında olacağız.

Rezerv ile ilgili kaygılar Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak.

 

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