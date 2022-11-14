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Bakan Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili konuştu: Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz.
Bakan Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini reddediyoruz dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Patlamanın olduğu bölgeye de gelen Soylu, burada kurulan platforma karanfil bırakarak açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, “Bize verilen mesajı aldık. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz” dedi.

'YAKALAMASAYDIK YUNANİSTAN'A KAÇIRACAKLARDI'

Soylu, Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmediklerini, reddediklerini açıklayarak, “Kobani'yi terör bölgelerini besleyen, oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Bu kalleşliklere elbetteki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Operasyonlar devam ediyor. Elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa, faili odur. Piyonları tartışmanın bir anlamı yoktur” ifadelerini kullandı.

'TALİMAT ÖLDÜRÜLMESİNE YÖNELİKTİ'

Bakan Soylu şöyle devam etti:

“Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var. Net bir şekilde. Bu konuda teröristi öldürüp tüm networkü çözmemizi engelleyecek ve olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırlığı apaçık ortada. Emniyet güçlerimiz gece hep birlikte ortaya konulan istihbarat birimlerimiz, el birliğiyle bu meselenin üstünün örtülmesini, kapatılmasını engellemişlerdir.”

'ONU ÖLDÜR TALİMATI VERDİĞİ KİŞİYLE YAKALADIK'

Operasyona dair de konuşan Bakan Soylu şunları söyledi: “Küçükçekmece'de yakalandı. Daha önce Esenler'de bir atölyede Kobani'den gelen bir telefonla muhafaza edildi. Burada patlattıktan sonra yine Esenler'e gitti. Esenler'den başka araçla Küçükçekmece'ye intikal etti. Biz takip ettik. Onu götüren şahsı yakalayıp, bu networkün parçası olan şahsı yakalayıp onu sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik ve o sokağa yaptığımız operasyon çerçevesinde de, kıskıvrak o evde ele geçirmiş olduk. Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü buna üzülecek ama öldür talimatı verdiği kişiyle yakaladık. Birkaç operasyonumuz daha var. Operasyonumuz devam ediyor” dedi

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