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Bakan Soylu, "faili meçhul yok" demişti; Tahir Elçi'nin eşinden tepki

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Bakan Soylu, "faili meçhul yok" demişti; Tahir Elçi'nin eşinden tepki
Bakan Soylu, "faili meçhul yok" demişti; Tahir Elçi'nin eşinden tepki

Öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, "Bizim dönemde faili meçhul yok" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya  tepki gösterdi. Elçi, "Medyadan gördüğüm kadarıyla Süleyman Soylu, 'Bizim dönemde faili meçhul yok' demiş. Rahatlık karşısında donarak sadece göğe bakmak istiyor insan, yerin yüzü çok kirli" dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Süleyman Soylu'nun “Bizim dönemde faili meçhul yok” açıklamasına tepkiler sürüyor. 28 Kasım 2015'te Sur ilçesinde yaptığı bir basın açıklamasından sonra silahlı çatışmada başından vurularak öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Soylu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Soylu'nun 'İşkence tespiti yok' sözlerine tepki gösteren Elçi, "Beş yıldır tartışma programı seyretmedim. Seyredince, bir baş ağrısı, kusma isteği... Medyadan gördüğüm kadarıyla Süleyman Soylu, 'Bizim dönemde faili meçhul yok' demiş. Rahatlık karşısında donarak sadece göğe bakmak istiyor insan, yerin yüzü çok kirli" dedi.

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