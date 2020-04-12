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Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı öncesi marketlerde yaşanan izdihamı yorumladı: Bunu öngöremedim

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Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı öncesi marketlerde yaşanan izdihamı yorumladı: Bunu öngöremedim
Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı öncesi marketlerde yaşanan izdihamı yorumladı: Bunu öngöremedim

İçişleri Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında  30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının gece yarısından neredeyse 2 saat önce duyurulması nedeniyle marketlere ve fırınlarda izdiham yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili eleştiri ve hakaretleri kabul ettiğini belirtirken,  "Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngöremedim. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum" dedi.  

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuşan Bakan Soylu, "Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldık. Çünkü bu kararın üretim ve tedarik zincirine zarar vermeyeceğini düşündük. Bu açıdan önemli bir karardır." dedi. 

Soylu, "Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum." görüşünü savundu. 

Soylu, " Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim." dedi. 

Soylu, "Biz diğer ülke örneklerini inceledik. O örneklerde şunu gördük: İki-üç gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasakları marketlere büyük bir hücumu getiriyor. Böyle bir şey yaşanmasın istedik. Saat 21.00 itibarıyla marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21.00’den sonra ilan ettik. Bazıları 23.59’da ilan etseydiniz diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bir ziyarete gitmiş, bir yere gitmiş insanlarımız açısından çok büyük sorun olacaktı. Birkaç saat öncesinden haber verilmesi gerekliydi." ifadesini kullandı. 

Soylu şunları kaydetti: 

"Vatandaşımız yasağın ilanihaye devam edeceğini düşünüyor. Sınırlı birikmenin nedeni budur. Ama şundan eminim: Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin-300 bin civarındadır.

Sonuç olarak baktığımızda herkes evlerine çekildi... Gece saat 00.05 itibariyle bu başarıyla sağlandı. Sokaklarda kimse kalmadı.

 Sokağa çıkma yasağı, hafta içine sarkmayacak. Bu kesin. Pazar gecesi (bu gece) saat 24.00 itibarıyla yasak bitecek."

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