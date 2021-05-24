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Bakan Soylu’nun Ahmet Davutoğlu iddialarına Gelecek Partisi’nden yanıt

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkındaki iddialarına Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'dan yanıt geldi.
Bakan Soylu’nun Ahmet Davutoğlu iddialarına Gelecek Partisi’nden yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun başbakan ve AKP Genel Başkanı olduğu dönemle ilgili bazı iddialarda bulundu. Soylu, şunları söyledi:

* Yıl 2005. Ben Başbakan Yardımcısıyım. AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Başbakan Davutoğlu. 7 Haziran seçimleri öncesi MYK toplantısında ‘Biz HDP ile anayasa yapabiliriz’ diye bir cümle çıktı ağzından. Hepimiz baktık. Seçim geçtikten sonra AK Parti çoğunluğu elde edemedi, tek başına iktidar kurabilme kabiliyeti oluşmadı. Ya CHP ile ya diğer siyasal partilerle bir araya gelecek. Bugünkü gibi hatırlıyorum. İlk MKYK toplantısında bugün Deva Partisi’nin başkanı Ali Babacan, “Bu işlere bakmamalıyız, şu anda ekonomiyi ayakta tutmalıyız” dedi.

* Dedim ki, ‘Bizim sorumluluğumuz bugün demokrasiyi ayakta tutmak ve hükümeti kimin kurabileceğine ait çabalarımızı gerçekleştirebilmek’. Bu seçim tamamlanmamıştır, kampanya devam etmektedir, dedim. Kasım’da da seçim oldu. Sayın Davutoğlu ve ekibi CHP’yle AK Parti’nin iktidarı için canhıraş mücadele verdiler. Bir kısım arkadaşlarımız bunun doğru olmayacağını, Türk siyasetinin doğasına aykırı olduğunu, Türkiye’yi başka bir tarafa doğru getirebileceğini ortaya koydu.

* Büyük bir mücadele başladı. Bir taraftan HDP ile anayasa yapabilme kabiliyeti ortaya koyan birisi. Dert Recep Tayyip Erdoğan. Onu külliyede enterne edip, hareketsiz halde bırakan, ABD’nin Avrupa üzerinden uyguladığı politikayı Türkiye’de hakim kılmak. Bunun doğru olmadığını söyledik. Tartışmalar o kadar şiddetli oluyordu ki, bir ara sayın Davutoğlu tam anlamıyla dengesi kayboldu, ‘Hepinizin odalarında neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum’ dedi. 7 Haziran 2015-1 Kasım 2015 arasındaki süreci anlatıyorum.

GELECEK PARTİSİ’NDEN SOYLU’YA YANIT

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, sosyal medya hesabından Bakan Soylu’nun iddialarına yanıt verdi. Özcan, “Süleyman Soylu hesap vermek yerine kendini kurtarma, gündemi saptırma derdinde. Sayın Genel Başkanımız hakkındaki tüm iddiaları, yalan ve iftiradır” ifadelerini kullandı.

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