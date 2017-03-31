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Bakan Sucuoğlu, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı kabul etti

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Bakan Sucuoğlu, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı kabul etti
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası heyeti’ni kabul ederek, Oda’nın projeleri hakkında bilgi aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Oda Başkanı Mahmut Kanber, ülkede işsizlik sorunun azaltılması ve  çalışma yaşamının planlanması için  Oda’nın  üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye  hazır olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir bir ekonominin  planlı işletmelerden oluştuğuna dikkat çeken Kanber, plansızlığın işletmelerin ömrünü azalttığını kaydetti.

Kanber, Bakan Sucuoğlu’ndan, KTZEO (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle Meclis’e gelmesi için destek isterken, yeni okul projelerinin olduğunu, okulun yapımı için bürokratik konularda Bakan Sucuoğlu’ndan yardım talep etti.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, halkın ve ülkenin faydasına olacak her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Esnafın ekonominin bel kemiği olduğunu dile getiren Sucuoğlu, Esnafın yoğun olduğu ülkelerde gelir dağılımının da dengeli olduğunu söyledi.

“Çalışma yaşamını kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya hazır” diyen Sucuoğlu, Oda ile ortak projelerde çalışma arzusunda olduklarını da yineledi.

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