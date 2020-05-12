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Bakan Sucuoğlu: “Güney Kıbrıs'ta çalışanlara 900-1200 TL’lik katkı”

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Bakan Sucuoğlu: “Güney Kıbrıs'ta çalışanlara 900-1200 TL’lik katkı”
Bakan Sucuoğlu: “Güney Kıbrıs'ta çalışanlara 900-1200 TL’lik katkı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu geçiş noktalarının kapatılması ile güneyde çalışan Kıbrıslı Türklerin sorunu ile ilgili mecliste söz alarak sorunun çözümü için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Güneyde çalışan Kıbrıslı Türklerin temsilcileri ile görüştüklerini anlatan Sucuoğlu, “Yaklaşık 1500 kişi için, bekar olanlara 900 TL’lik, evli olanlara da  1200 TL’lik katkı yapılmasını Bakanlar Kurulu’nda görüşüp karar alacağız. Bu sosyal hizmet kapsamında 2 aylığına olacak” dedi.

Bu kararı Perşembe Bakanlar Kurulu’nda karara bağlayacaklarını açıklayan Sucuoğlu,  güneyde çalışan Kıbrıslı Türklerin temsilcilerinin verdiği listeye göre bu ödemeyi yapacaklarını ifade etti.

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