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Bakan Sucuoğlu Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası heyetini kabul etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Buran Atakan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası yetkililerini kabul etti.
Bakan Sucuoğlu Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası heyetini kabul etti

Atakan, KTHY çalışanlarının eksik ihtiyat sandığı yatırımlarının bayramdan sonra ödeneceğini söyleyerek, Bakan Sucuoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulunduklarını kaydetti. 

Atakan, KTHY’nin tasfiyesinden önce maaşlarından kesilen bu para ile uçak kirasının ödendiğini ve uçuşların devam ettiğini söyleyerek, çalışanların o dönem KTHY yaşasın diye haklarını göz ardı ettiğini belirtti. 
Bazı kesimlerin paranın ödenmesine yönelik eleştirilerde bulunduğunu söyleyen Atakan, “ödenen paranın hediye olmadığını”, yıllar önce maaşlarından yapılan kesintinin geri ödemesi olduğunu vurguladı. 

Bu kesintinin geri ödenmesine yönelik mahkeme kararına rağmen eski Maliye Bakanı Serdar Denktaş döneminde ödeme yapılmadığını  dile getiren Atakan, UBP hükümetleri döneminde KTHY çalışanlarının işe alındığını, yatırımların sağlandığını belirterek, teşekkür etti. 

Atakan, daha yürünecek yolları bulunduğunu yolun başında olduklarını kaydetti. 

SUCUOĞLU: “KTHY’NİN BATMASI ÖNEMLİ BİR KIRILMA NOKTASI”

Bakan Sucuoğlu, KTHY’nin kapatılmasının Kıbrıs Türk halkının yaşadığı önemli kırılma noktalarından biri olduğunu, toplumda psikolojik olarak büyük yaralar açtığını söyledi. 

KTHY’nin denge unsuru olarak ortadan kalkmasıyla, bilet fiyatlarının çok artığını belirten Sucuoğlu, turizm ve eğitim gibi alanların da bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti. 

KTHY çalışanlarının fedakarca görevlerini yaptıklarını, havayolları kapandıktan sonra da büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Sucuoğlu, çalışanların haklarını, UBP ağırlıklı hükümetler döneminde geri aldığını kaydetti. 

“KTHY çalışanları, KKTC vatandaşı, içimizden insanlardır. Mağduriyetlerini ortadan kaldırmak bizlerin görevi” diyen Sucuoğlu, bayramdan sonra yapılacak ödemenin maaşlardan yapılan kesintinin geri ödenmesi olduğunu, ödemenin yapılmasına yönelik mahkeme kararı bulunduğunu söyledi. 

Ödeme kararının Bakanlar Kurulu’nda oybirliğiyle alındığına işaret eden Sucuoğlu, imkanlar doğrultusunda geri kalan hakların da verilmesi için çalışma yapacaklarını belirtti. 

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