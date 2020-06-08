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Bakan Sucuoğlu: “Süheyla Küçük, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk Kadının ne denli güçlü olduğunun sembollerinden biri olmuştur”

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Bakan Sucuoğlu: “Süheyla Küçük, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk Kadının ne denli güçlü olduğunun sembollerinden biri olmuştur”
Bakan Sucuoğlu: “Süheyla Küçük, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk Kadının ne denli güçlü olduğunun sembollerinden biri olmuştur”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,  Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakan Sucuoğlu  mesajında  şu ifadelere yer  verdi:

“Ülkemizin bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıbrıs Türk  Toplumunun özgürlük mücadelesinin   lideri Dr. Fazıl Küçük’ün muhterem eşi  Süheyla Küçük’ün  vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.

Bir liderin yanında tarihe tanıklık eden, güçlü, mücadeleci bir kadın, bir anne olan ve uzun yıllar Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin de yöneticiliğini yürüten Süheyla Küçük, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk kadının ne denli güçlü olduğunun sembollerinden biri olmuştur. Merhumeye  Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dilerim. Tüm Küçük ailesinin başı sağ olsun.”

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