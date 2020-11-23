Bakan Sucuoğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesaji

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu: "Öğretmenlerimiz ülke geleceğine yön verecek nesillerin yetişmesinde, kutsal bir göreve sahiptir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu: "Öğretmenlerimiz ülke geleceğine yön verecek nesillerin yetişmesinde, kutsal bir göreve sahiptir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en kutsal mesleklerinden olan öğretmenlik, fedakârlık, cefakârlık isteyen saygın mesleklerin başındadır.

Öğretmenlerimiz, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, mimarlarıdır. Her zaman ve her koşul altında bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olmuştur. Dolayısıyla öğretmenlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır.

Sonsuz hoşgörü ve sonsuz sevgileriyle sorumluluklarının bilincinde olarak gelecek kuşaklara ışık olan ülkemizin ve dünyanın geleceğini şekillendiren öğretmenlerimizin haklarını ödeyebilmemiz mümkün değildir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başarı ve mutluluklar diliyorum. "

Faiz SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı