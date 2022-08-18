Bakan Taçoy, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.
Görüşmede, çalışma yaşamına dair görüş alışverişinde bulunuldu ve teknik bir komite kurulması yönünde fikir birliğine varıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.
Görüşmede, çalışma yaşamına dair görüş alışverişinde bulunuldu ve teknik bir komite kurulması yönünde fikir birliğine varıldı.
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