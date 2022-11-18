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Bakan Taçoy Türkiye’den Bazı İş İnsanı Derneği Temsilcilerini Kabul Etti

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Bakan Taçoy Türkiye’den Bazı İş İnsanı Derneği Temsilcilerini Kabul Etti
Bakan Taçoy Türkiye’den Bazı İş İnsanı Derneği Temsilcilerini Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ülkede temaslarda bulunan, İstanbul ve Mersin’den bazı iş insanı derneklerinin temsilcilerini kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Taçoy, kabulde yaptığı konuşmada, özellikle de Anavatan Türkiye’den KKTC‘ye yönelik yatırımların artması için her türlü çalışmanın ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Taçoy, “İş piyasasına katılacak her yatırımcı ülke ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra, istihdam olanaklarının da gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle bizler yatırımcılara büyük değer vermekteyiz. Ülkemize gelen her yatırımcı ve ekonomimize katılan her yatırım, yeni iş olanakları demektir, istihdam demektir. Yatırımların artmasıyla hem ekonomimiz gelişecek hem de çalışma yaşamı düzen ve disiplin altına girecektir” dedi.

Bakan Taçoy ayrıca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin hem eğitim hem araştırma noktasındaki çalışmalarının KKTC için önemi konuşuldu.

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