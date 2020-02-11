Bakan Taçoy, vatandaşın elektrik fatuırası tepkisine tepki gösterdi!

Vatandaşın, bu ayki elektrik faturası tepkisine tepki gösteren Bakan Taçoy, “3’lü Tarife’ye göre, saat 17.00 ile 22.00 arası, en pahalı saat dilimdir. Her gün kontrol ediyorum, en yüksek elektrik harcaması saat 18.30’da yaşanıyor” dedi.

Vatandaşın, bu ayki elektrik faturası tepkisine tepki gösteren Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 3’lü tarifeye dikkat çekti, “3’lü Tarife’ye göre, saat 17.00 ile 22.00 arası, en pahalı saat dilimdir. Her gün kontrol ediyorum, en yüksek elektrik harcaması saat 18.30’da yaşanıyor” dedi.

Diyalog TV’de Çiğdem Aydın’ın sunduğu “Güne Merhaba” programına katılarak açıklamalarda bulunan Bakan Taçoy, vatandaşın bu ayki elektrik faturalarına tepki gösterdiğini, enerji fiyatlarına zam geldiği yönünde iddialar bulunduğunu, bunun doğru olmadığını söyledi.

Şuan uygulamada olan “3’lü Tarife”ye göre, saat 17.00 ile 22.00 arasının, enerji tüketimi açısından en pahalı saat dilimleri olduğunu belirten Taçoy, “Her gün kontrol ediyorum, en yüksek elektrik harcaması saat 18.30’da yaşanıyor” şeklinde konuştu.